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Son dakika: Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Saldırı girişimindeki teröristlere ağır darbe: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiüini bildirdi.

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