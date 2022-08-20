Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor
Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim'den itibaren tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.
Ticaret Bakanlığı, "berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması" meselesini çözüme kavuşturdu.
Buna göre, berber, kuaför ve güzellik salonları bulunduklari illerdeki valiler tarafından belirlenecek bir gün kapalı kalacak.
Bakanlığın konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi;
Ticaret Bakanlığı, esnaf ve tacirlerimizin yıllardır süregelen ve ekonomik boyutlarının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik boyutları da bulunan önemli sorunlarını Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanundan aldığı yetkilerle çözmeye devam ediyor.
Yaptığı düzenleme ve aldığı kararlarla sağlıklı, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik ve toplumsal yapının oluşturulması yolunda önemli adımlar atan Ticaret Bakanlığı, yine yıllardır kamuoyu gündemini işgal eden ve bir türlü çözüm bulunamayan "berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması" meselesini de çözüme kavuşturdu.
1 EKİM'DE BAŞLIYOR
Bakanlık, ülke genelinde 122 meslek odasını ve yaklaşık 83 bin meslek mensubunu temsil eden Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonunun talebi üzerine, esnaf ve tacirlerimizin tamamını temsil eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) uygun görüşlerini de alarak 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı.
81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ
Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il Valiliğine gönderdiği karara göre; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde Valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp Valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.
İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmemiş, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlanmıştır.
Ticaret Bakanlığının, karar alma sürecinde sektör temsilcilerine ve il idarelerine eşit katılım ve söz hakkı tanıyan ve bu nedenle demokrasi kültürünün ticari hayattaki tezahürü olarak nitelendirilebilecek kararı ile berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanınmış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Ayrıca, kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellenmiştir.
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