Son dakika: Ticaret Bakanlığı’ndan berber, kuaför ve güzellik merkezleri ile ilgili flaş karar: 1 Ekim’de başlıyor

81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLDİ

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il Valiliğine gönderdiği karara göre; berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde Valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp Valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri belirlenebilecek.

İşletmelerin iş hacimlerinin haftanın farklı günlerinde yoğunlaşabileceği, tüketici tercih ve davranış kalıplarında farklılıklar olabileceği göz önünde bulundurularak berber, kuaför ve güzellik salonlarının hangi gün kapatılacağı hususunda Bakanlıkça bir dayatmaya gidilmemiş, meslek kuruluşlarının ve il idarelerinin gerek yerel dinamikleri gerekse meslek mensuplarının profillerini değerlendirerek kapanma gününün belirlenmesine katkı vermeleri sağlanmıştır.