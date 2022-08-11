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MSB: Taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 11.08.2022 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022
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MSB: Taciz ateşi açan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 teröristin, cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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