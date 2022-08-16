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Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya darbe! MSB duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Pençe Kaplan bölgesinde PKK’ya darbe! MSB duyurdu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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