10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: Sınır hattında saldırı ve sızma girişimdeki teröristlere darbe!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Sınır hattında saldırı ve sızma girişimdeki teröristlere darbe!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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