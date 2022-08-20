Maaş promosyonlarıyla ilgili iddialara flaş cevap! Algı operasyonlarına sert tepki
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışanların maaş promosyonları konusuna açıklık getirildi. FETÖ benzeri dili kullanan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alarak ortaya attığı maaş promosyonu iddialarına ilişkin Emniyetten bir açıklama geldi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personellerin 5 yıllık maaşının yatırılması karşılığında 300 TL'lik banka promosyonu anlaşması yaptığını iddia ederek algılara oynayan açıklamalar yaptı.
Sosyal medyada da köpürtülen olaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.
EMNİYET'TEN YALANLAMA
Açıklamada iddiaların asılsız olduğu bildirilirken mesele madde madde anlatıldı.
İşte Emniyetin açıklaması:
"FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilatımıza yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan teşkilat mensuplarımızın maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
Personelimizin, 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmış, promosyon ödemeleri 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır.
Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin "bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır" şartını sağlayan 3'ü kamu, biri özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL'lik teklifini daha sonra 300 TL'ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir.
Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank'ın 300 TL'lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.
ÖDEME MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANINDA ARTACA
Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu kapsamda Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL'lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır.
Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt vb. alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir. Maaş protokolü, il emniyet müdürlükleri mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabilecek şekilde düzenlenmiştir."
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