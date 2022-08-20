Muhalif medyadan şimdi de pasaport yalanı! Zam gelecek iddialarına yalanlama geldi! Halk TV ve Karar devrede...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başta Halk TV ve Karar gibi medya organlarında pasaport ücretlerine zam geleceğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada "Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir." denildi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada pasaport ücretlerine zam geleceğine ilişkin iddialar yalanırken, yerli ve milli pasaportların 25 Ağustos itibariyle üretilmeye başlanacağı açıklandı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatıyla şubat ayında çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelinmiştir.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, yerli vemilli pasaportumuzun 25 Ağustos itibariyle üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır.
BAZI ÜLKELERDE 6 AYI GEÇTİ
Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de pasaport talebinde olağanüstü artışlar görülmektedir.
Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre; ABD, Fransa, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür.
2022'NİN 7 AYLIK DÖNEMİNDE 1 MİLYON 360 BİN PASAPORT DÜZENLENDİ
Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport 30 ve hususi (yeşil) pasaport talepleri en fazla 60 gün içerisinde karşılanmış olup, acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 889.855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle de %65 artışla 1.360.653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içerisinde pasaport alan kişilerden %58'inin yurtdışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir.
HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YILDAN 10 YILA UZATILDI
Öte yandan hususi pasaportların (yeşil) geçerlilik süresinde uzatılmaya gidilerek yeşil pasaportların kullanım süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.
Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibariyle 76.842.000 kimlik kartı, 8.811.000 pasaport, 17.343.000 sürücü belgesi, 41.000 özel güvenlik kimlik kartı ve 30.000 fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içerisinde teslim edilmiştir.
HARÇ BEDELLERİNE YÖNELİK HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
Ülkemizde pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisi bilindiği gibi Hazine ve Maliye Bakanlığına aittir. Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir. Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir.
Kamuyoyuna saygıyla duyurulur.
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