BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul’da: Türkiye’ye teşekkür ederim | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalar







SORU-CEVAP

(Ateşkes girişimleri) Guterres: Öncelikle çok duygulandım. Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. En büyük gemiydi ve boğazdan geçiyordu. İnsanlık için çok önemli. İnsanlık için en büyük değer barıştır. Bizim için barış uluslararası hukuka bağlıdır. Çok karmaşık ve uzun süren bir süreç olacak.