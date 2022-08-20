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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul'da: Türkiye'ye teşekkür ederim | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İstanbul’da: Türkiye’ye teşekkür ederim | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalar

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Bakan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz." dedi. BM Genel Sekreteri Guterres ise, (Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Guterres ortak basın toplantısı düzenledi.



Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bu bağlamda Türkiye Putin ve Zelenski ile görüşerek bir inisiyatif almıştır.

Bugüne kadar 52 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı.

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz.

BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarından satır başları:

Tahıldaki öncü rolünüz için teşekkür ederim. Neyi başarabileceğimizi gösterdiler.

Çok daha büyük ve uzun bir sürecin başındayız. Bu anlaşmayla dünyaya neler yapabileceğimizi gösterdik. Sizin kritik hayat kurtaran çabanızı sürdürmenizi istiyorum. BM'nin arkanızda olduğunu unutmayın.




SORU-CEVAP

(Ateşkes girişimleri) Guterres: Öncelikle çok duygulandım. Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. En büyük gemiydi ve boğazdan geçiyordu. İnsanlık için çok önemli. İnsanlık için en büyük değer barıştır. Bizim için barış uluslararası hukuka bağlıdır. Çok karmaşık ve uzun süren bir süreç olacak.

(Tahıl anlaşması genişletecek mi?) Bakan Akar: Bu zincirin bir halkası tahıl, devamında da barışa giden yolda bir adım olduğunu değerlendiriyoruz. Ateşkes ve ateşkese bağlı barış.

BM GENEL SEKRETERİ TAHIL GEMİSİNDEKİ İNCELEMELERE KATILDI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu'nda bulunan Zeyport Limanı'na geldi. Guterres, beraberindeki heyetle tekneye binerek kontrollerin yapılacağı gemiye hareket etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeyport Limanı'na geldi. Guterres ve beraberindeki heyet saat 12.45'te tekneye binerek, Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gidecek "Invincible Two" gemisine hareket etti. Denetim ekibinin incelemelerine katılan Guterres daha sonra Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçecek

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