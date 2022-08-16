Ukrayna Lviv'de üçlü zirve! Başkan Erdoğan Zelenskiy ve Guterres ile bir araya gelecek
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.
GUTERRES LVİV'E GİDİYOR
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.
Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.
İSTANBUL'U DA ZİYARET EDECEK
Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.
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