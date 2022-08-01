BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten SON DAKİKA açıklaması: Türkiye'ye liderliği için minnettarım
Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etti. Bu olumlu gelişme üzerine açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisi RAZONI için "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." mesajını verdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında ise, "Hâlihazırda Ukrayna’nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor." denildi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin ayrılmasına ilişkin, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım." dedi.
BM Genel Merkezi'nde konuşan Guterres, 26 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketi için memnuniyetini dile getirdi.
Guterres, "Bu ticari gemi Razoni kıt olan iki malla yüklü: Mısır ve umut. Ailelerini beslemeleri Ukrayna limanlarının sorunsuz çalışmasına bağlı olan dünya çapında milyonlarca insan için umut. Geminin ayrılması, Karadeniz tahıl girişiminin ilk somut sonucudur." ifadelerini kullandı.
Tahıl gemisinin yola çıkmasının geçen hafta İstanbul'da BM himayesinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den temsilcilerle kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin muazzam bir kolektif başarısı olduğunu vurgulayan Guterres, "Taraflar, BM ve Türkiye'nin desteğiyle bu dönüm noktasına ulaşmak için yorulmadan çalıştılar." dedi.
Genel Sekreter, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım. Bugün Odessa'da tanık olduklarımız önemli bir başlangıç noktasıdır." şeklinde konuştu.
Bu çabaların küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getireceğine işaret eden Guterres, kıtlığın eşiğindeki insanların hayatta kalabilmek için bu anlaşmalara ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.
MSB: UKRAYNA LİMANLARINDAN İLK GEMİ BUGÜN SAAT 08.30'DA HAREKET EDECEKTİR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bakanlar ve ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda; Mısır yüklü RAZONI isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından 01 Ağustos sabah 08.30'da hareket etmesinde mutabık kalınmıştır. 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi' belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
MSB'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
MSB, sabah yaptığı açıklamaya ek olarak gelişen durumlara dair yeni detayları paylaştı.
Bakanlık paylaşımı şöyle;
"Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.
Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor ve denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Hâlihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor. "
UKRAYNA TAHILINI TAŞIYAN İLK GEMİ YOLA ÇIKTI
Ukrayna tahılını taşıyan Sierra Leone bayraklı RAZONI isimli kuru yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan yola çıktı.
Geminin 26 bin ton mısır taşıdığı belirtilirken, Ukrayna ticaret gemilerinin belirli bir mesafe boyunca yük gemisine eşlik edeceği ifade edildi.
Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından, Ukrayna'nın Çornomorsk, Yuzhne ve Odessa limanlarında tahıl ihracatına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.
Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce olduğu gibi Rusya, limanların altyapısını bombalamaya devam ederse B planına geçeceğiz. Yani Tuna limanlarını kullanacağız, demiryollarını kullanacağız ve mümkün olduğunca fazla tahıl sevkiyatı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise geçtiğimiz cuma günü tahıl sevkiyatının yapılacağı 3 limandan biri olan Çornomorsk limanını ziyaret ederek, "İlk gemi yüklendi. Bu, limanın çalışmaya başladığını gösteriyor. Ukrayna tarafı tamamen hazır. Birlemiş Milletler ve Türkiye'ye işaret gönderdik. Ordumuz güvenlik durumunu garanti ediyor. Altyapı Bakanımız, Türk tarafı ve BM ile doğrudan temas halinde, onlardan sevkiyata başlayabileceğimize dair işaret bekliyoruz" sözlerini kullanmıştı.
UKRAYNA: TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL BİR GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına göre, ilk geminin bu sabah Odessa Limanı'ndan hareket etmesinin, Türkiye'nin "bölgesel bir güç" olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.
Ülkesinden bugün başlayan tahıl ve diğer gıda maddelerin tahliyesi konusunu değerlendiren Dimçoglo, Odessa'dan ilk geminin çıkmasını "son derece önemli" olarak nitelendirdi.
Dimçoglo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin İstanbul'da imzalandığını, bu anlaşmaya göre aylardır kapalı olan Odessa Limanı'ndan bugün ilk geminin yola çıktığını ve bunun, büyük bir başarı olduğunu kaydetti.
Ukrayna olarak Rusya'ya güvenmediklerini ifade eden Dimçoglo, tahıl sevkiyatları Türkiye ve BM kontrolünde gerçekleşeceği için umutlu olduklarını aktardı.
Dimçoglo, "Bu geminin çıkışı, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın iyi bir sonucu ve aynı zamanda da başlangıcıdır." dedi.
TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇTÜR VE BU GÜÇ DAHA DA ARTIYOR
İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasının, Türkiye'nin bölgede büyük bir güce sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Dimçoglo, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul anlaşmasından önce de Türkiye, zaten etkili bir uluslararası faktördü ama bu anlaşmadan sonra bu güç bir kat daha arttı. Ukrayna dahil, bu anlaşmaya varmanın mümkün olabileceğine inanılmıyordu. Türkiye'nin girişimi ile hakikaten gerçekleşmesi neredeyse mümkün olmayan bir anlaşma sağlandı."
Dimçoglo, dünyada muhtemel bir tahıl krizinin bu anlaşma ile önlenmesinin mümkün olabileceğini belirterek, ilk geminin çıkmasına yönelik, "Bu olumlu bir adımdır. Bu adım gerçekten bir krizden çıkış adımıdır." ifadelerini kullandı.
GEMİLER İSTANBUL'DAN GELECEK TALİMATI BEKLER
İlk geminin çıktığını ama Odessa bölgesindeki limanlarda yolculuğa hazır 15 geminin de yolculuk iznini beklediklerini dile getiren Dimçoglo, "Diğer 15 gemi de İstanbul'dan gelecek olan çıkış talimatını bekliyor. Hiçbir gemi bu talimatı almadan çıkamaz." şeklinde konuştu.
Bundan sonra çıkacak olan gemilerin bir konvoy halinde harekete geçmesini beklediğini aktaran Dimçoglo, "Tüm gemiler artık konvoy şeklinde yola çıkacak. Limandan kaç gemi çıkacaksa onların yerine yüklenmek için diğer gemiler girecek." diye söyledi.
YILIN SONUNA KADAR 30 MİLYON GIDA MALZEMESİNİN UKRAYNA'DAN ÇIKARTILMASI BEKLENİYOR
Savaştan önce Ukrayna'dan yılda 40 ile 50 milyon ton arasında tahıl, arpa, ayçiçeği, mısır ve diğer gıda ürünlerin ihracata gönderildiği bilgisini paylaşan Dimçoglo, "(Ukrayna) Tarım Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre en az 30 milyon ton ürünün sene sonuna kadar gönderilmesi mümkün olabilir." ifadelerini kullandı.
Sadece Odessa bölgesindeki 3 liman sayesinde ayda 3 milyon tona kadar gıda ürünü sevkiyatının mümkün olduğuna dikkati çeken Dimçoglo, lojistik ve altyapının bunun için hazır olduğunu vurguladı.
Dimçoglo, Odessa bölgesindeki limanlarda 80 ila 100 bin ton ürünü taşıyan gemilerin yüklenmesinin mümkün olduğunu belirtti.
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