BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten SON DAKİKA açıklaması: Türkiye’ye liderliği için minnettarım

Tahıl gemisinin yola çıkmasının geçen hafta İstanbul'da BM himayesinde Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den temsilcilerle kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin muazzam bir kolektif başarısı olduğunu vurgulayan Guterres, "Taraflar, BM ve Türkiye'nin desteğiyle bu dönüm noktasına ulaşmak için yorulmadan çalıştılar." dedi.

Genel Sekreter, "Bu çabaları takdir ediyorum ve Türkiye'ye liderliği için minnettarım. Bugün Odessa'da tanık olduklarımız önemli bir başlangıç noktasıdır." şeklinde konuştu.

Bu çabaların küresel gıda pazarlarına rahatlama ve istikrar getireceğine işaret eden Guterres, kıtlığın eşiğindeki insanların hayatta kalabilmek için bu anlaşmalara ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.