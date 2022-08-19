19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA