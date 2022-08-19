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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü! İlişkiler ivme kazanacak

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü! İlişkiler ivme kazanacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Başkan Erdoğan, "Büyükelçi atanması ilişkilere yeni ivme kazandıracak" dedi.

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