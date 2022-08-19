19 Ağustos 2022, Cuma
Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında duyuracağı proje ile ilgili Ukrayna dönüşü konuştu. Lviv'deki zirvenin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sosyal konut projesinin kimleri kapsayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.08.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 12:21
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