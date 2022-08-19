Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Kentsel dönüşümde hangi noktadayız? Bir de büyük bir çoğunluk sosyal konut projesini merakla bekliyor. Burada ayrıcalıklı kesimler, kota ayrılan kesimler genişletilecek mi? Mesela engelliler de bunun içerisine alınacak mı?

20 YILDA 1 MİLYON 170 BİN KONUT VE İŞYERİ YAPTIK

Depreme karşı tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürme gayreti içindeyiz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm adımları önceliklerimiz arasında bulunuyor. 20 yılda TOKİ'yle 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında Esenler'deki ilk etap konutların teslim törenini nasip olursa bugün yapacağız.