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Haberler Galeri Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesine sayılı günler kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında duyuracağı proje ile ilgili Ukrayna dönüşü konuştu. Lviv'deki zirvenin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sosyal konut projesinin kimleri kapsayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.08.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 12:21
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Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lviv'deki zirvenin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Erdoğan, vatandaşların merakla beklediği sosyal konut projesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Kentsel dönüşümde hangi noktadayız? Bir de büyük bir çoğunluk sosyal konut projesini merakla bekliyor. Burada ayrıcalıklı kesimler, kota ayrılan kesimler genişletilecek mi? Mesela engelliler de bunun içerisine alınacak mı?

20 YILDA 1 MİLYON 170 BİN KONUT VE İŞYERİ YAPTIK

Depreme karşı tedbirlerimizi kararlılıkla sürdürme gayreti içindeyiz. Bu kapsamda kentsel dönüşüm adımları önceliklerimiz arasında bulunuyor. 20 yılda TOKİ'yle 1 milyon 170 bin konut ve işyeri yaptık. Şu anda 81 ilimizde 350 bin konutun dönüşümüne hızla devam ediyoruz. 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü kapsamında Esenler'deki ilk etap konutların teslim törenini nasip olursa bugün yapacağız.

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Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

SOSYAL KONUT PROJESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal konut kampanyamızla da hedefimiz 2+1, 3+1 konutlarla halkımızın taleplerine cevap vermek. Bu konutlardan engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, emekli vatandaşlarımız da yararlanabilecek. İlk kez gençler ve yeni evli kardeşlerimize de ayrı bir kontenjan ayırıyoruz. Vatandaşımıza en uygun fiyatları ve ödeme seçeneklerini sunacağız.

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Sosyal konut projesi kimleri kapsayacak? Evlerin fiyatı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan açıkladı

AVRUPA'DA DÖNÜŞÜMÜ YAPAMIYORLAR

Tabii burada şunun üzerinde ısrarla durmakta büyük fayda var. Bakın Avrupa'nın birçok ülkesinde şu anda depremde, selde, çeşitli afetlerde konut yetiştiremiyorlar, konut vermiyorlar; oralardaki kentsel dönüşümü, değişimi yapamıyorlar. Fakat biz Bingöl depreminden tutun Van, Malatya, Elazığ depremlerine varıncaya kadar bütün buralarda süratle, bir yılı bulmadan hemen altyapısıyla, üstyapısıyla konutlarımızı yaptık ve vatandaşlarımıza bunları yetiştirdik.