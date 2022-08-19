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Başkan Erdoğan'dan "Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni kapsamında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni" kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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