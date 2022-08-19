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İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye, sürecin devam etmesi için çabalıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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İletişim Başkanı Altun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretine ilişkin paylaşım: Türkiye, sürecin devam etmesi için çabalıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Mart ayında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da ilk kez bir araya gelmesini sağlayan Türkiye, bu sürecin devam etmesi için çabalıyor” dedi.

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