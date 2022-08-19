Başkan Erdoğan’a hakaret eden yüzücü Derya Büyükuncu için hapis cezası istendi! Soruşturma tamamlandı

ELEŞTİRİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ AŞAN PAYLAŞIMLAR

İddianamede, şüpheli Büyükuncu'nun kullanmış olduğu sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yapmış olduğu paylaşımların eleştiri hakkı ve ifade özgürlüğü kapsamını aşan, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen nitelikte olduğu, ayrıca paylaşımların sosyal medya hesabından yapılması nedeniyle somut olayda aleniyet unsurunun gerçekleştiği belirtildi.

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.