Son dakika: Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü
Son dakika... Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Duda, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.
DUDA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.
Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Başkan Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.
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