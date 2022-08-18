Son dakika: Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

DUDA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.