18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Duda, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, görüşmede, bir bölümü Polonya üzerinden gerçekleşen Ukrayna seyahatine verdiği destekten dolayı Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya teşekkür etti.

DUDA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yapıcı rol ve çabaları ile tahıl ihracatı anlaşmasında ortaya koyduğu katkıları için Başkan Erdoğan'a teşekkür ve tebriklerini iletti.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ayrıca Başkan Erdoğan'ı Polonya'ya davet etti.

Türkiye-Ukrayna arasında önemli anlaşma TÜRKİYE-UKRAYNA ARASINDA ÖNEMLİ ANLAŞMA
Türkiye-Ukrayna arasında önemli anlaşma

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA