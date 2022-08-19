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Ukrayna'daki 3'lü zirve sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Ukrayna’daki 3’lü zirve sonrası Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak gittiği Ukrayna'daki resmi temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

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