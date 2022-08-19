İBB İstanbulluları yalanladı: 'Yürüyen merdiven ve asansörler yüzde 99,42 ile hizmet veriyor' açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, vatandaşlar tarafından son aylarda büyük şikayet konusu olan "Yürüyen merdiven ve asansörler çalışmıyor" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yüzlerce kanıtlı görüntüye rağmen İstanbul'daki yürüyen merdiven ve asansörlerin yüzde 99,42 oranla emre amade şekilde hizmet verdiğini öne süren kurum, "An itibarıyla 1491 adet yürüyen merdivenimizin; 10’u arıza bakımındadır, dokuzu revizyon çalışmasındadır." açıklamasını yaptı.
Bu asansörlerle yürüyen merdivenleri kullanmak zorunda kalan yaşlı, hasta veya çocuklu yolcular ise duruma tepki göstererek yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını talep ediyor.
Sosyal medya başta olmak üzere vatandaşlar tarafından sıklıkla paylaşılan video ve görsellerde, duraklarda arızalı olan yürüyen merdivenler ve asansörlerin önlerinde "Planlı revizyon" veya "Sizin için yeniliyoruz" yazılarının asılı olduğu görülüyor.
İBB İSTANBULLULARI YALANLADI!
Son zamanlarda ayyuka çıkan şikayetlere ilişkin bugün Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların iddiaları yalanlandı.
Kurumdan yapılan açıklamada, kent genelinde, 1491 adet yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile hizmet verildiği vurgulanırken, "Şirketimizin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumu sürekli olarak takip edilmekte olup, ekipmanlarımız son 3 ay ortalamasında yüzde 99,42 emre amadelik oranıyla hizmet sunmuştur." denildi.
SADECE 10 YÜRÜYEN MERDİVEN ARIZALIYMIŞ!
İstanbul'daki 1491 adet yürüyen merdivenin; 10'unun arıza bakımında olduğunu ifade eden kurum, "Dokuzu revizyon çalışmasındadır. Dört merdivenimiz emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır. 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır. 467 adet asansörümüzün; ikisi arıza bakımındadır, dört adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir. Üç adet asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır. 58 yürüyen bandımızın; dört adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup, maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır. 54 bandımız aktif olarak hizmet vermektedir." denildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
"Tüm hatlarımızda etaplar halinde açıldıkları ilk gün itibarıyla bazı girişler ve geçitler ihtiyaç fazlası olduğu için kapalı tutulmaktadır. Bunların hepsi yolcu konforunu engellemeyen, hemen yakınında alternatifi bulunan ekipmanlardır ve bu sebeple önceki yıllarda alınan kapalı tutulma kararı halen uygulanmaktadır."
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