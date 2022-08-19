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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende büyük protesto! Kılıçdaroğlu konuşmasına müdahale etti

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törende büyük protesto! Kılıçdaroğlu konuşmasına müdahale etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı açılış töreninde de protesto edildi. Kadir Albayrak kürsüde konuşma yaparken işçilerin “Hak, hukuk, adalet”, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” ve “Kadir başkan uyuma, işçine sahip çık” sloganları attığı gözlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan işçilerine “Sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) konuşurken lütfen dinlemeyi bilin” dedi. Kılıçdaroğlu ise Albayrak'ı konuşması esnasında yönlendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış töreninde de protesto edildi.

Kadir Albayrak; kürsüde konuşma yaparken işçilerin "Hak, hukuk, adalet", "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" ve "Kadir başkan uyuma, işçine sahip çık" sloganları attığı gözlendi.

KADİR ALBAYRAK KONUŞURKEN "HAK, HUKUK, ADALET" SLOGANLARI" SLOGANLARI

Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası açılış töreninde konuşurken işçiler protestoya başladı ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atmaya başladı.

İKİ DAKİKA PROTESTO MU ALKIŞ MI YAPACAKSANIZ YAPIN

Kadir Albayrak; "Evet. Değerli emekçi kardeşlerim. Değerli katılımcılar. Lütfen protesto ise buyurun ben buradayım. Lütfen alkış da olsa buradayım ancak sizden bir ricam var. Değerli kardeşlerim iki dakika protesto mu, alkış mı yapacaksınız yapın ama birazdan konuşmamda vereceğim mesajdan sonra sanıyorum çok şey değişecek" dedi.

"SAYIN GENEL BAŞKANIM (KEMAL KILIÇDAROĞLU) KONUŞURKEN LÜTFEN DİNLEMEYİ BİLİN"

Kadir Albayrak; işçilerin "Kadir başkan uyuma, işçine sahip çık" sloganı üzerine "Bitti mi?" ifadelerini kullandı.

Albayrak, protestolara rağmen konuşmasına devam ederek, "Hele hele biraz sonra Türkiye'nin kaderini sürüklemiş, Türkiye'nin geleceğini sürükleyen sayın genel başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) konuşurken lütfen dinlemeyi bilin çünkü bu hizmetlerin içerisinde size vereceği yatırımlardan var. Tamam, anlaştık" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASINA MÜDAHALE ETTİ

Kadir Albayrak, işçilerin "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganı üzerine "Az kaldı, geliyor gelmekte olan" dedi. Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kadir Albayrak'a konuşmasına müdahale ettiği gözlendi.

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