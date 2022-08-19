Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törende büyük protesto! Kılıçdaroğlu konuşmasına müdahale etti

İKİ DAKİKA PROTESTO MU ALKIŞ MI YAPACAKSANIZ YAPIN

Kadir Albayrak; "Evet. Değerli emekçi kardeşlerim. Değerli katılımcılar. Lütfen protesto ise buyurun ben buradayım. Lütfen alkış da olsa buradayım ancak sizden bir ricam var. Değerli kardeşlerim iki dakika protesto mu, alkış mı yapacaksınız yapın ama birazdan konuşmamda vereceğim mesajdan sonra sanıyorum çok şey değişecek" dedi.