Başkan Erdoğan'ın kendisine yazılan şiire tepkisi gülümsetti: Ne miniği 1.85 boyundayım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, "Sen miniciksin" ifadelerine gülümseyerek, "Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben" yanıtını verdi.
Başkan Erdoğan, Esenler'de düzenlenen 60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni sonrasında, kendisini davet eden ailenin evine misafir oldu.
Başkan Erdoğan'ın ziyeratinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da yer aldı.
Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız,bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu." denildi.
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