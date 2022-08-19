20 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın kendisine yazılan şiire tepkisi gülümsetti: Ne miniği 1.85 boyundayım

Başkan Erdoğan'ın kendisine yazılan şiire tepkisi gülümsetti: Ne miniği 1.85 boyundayım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın kendisine yazılan şiire tepkisi gülümsetti: Ne miniği 1.85 boyundayım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen toplu konut açılış töreninin ardından bir ailenin evine misafir oldu. Burada kendisi için yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, "Sen miniciksin" ifadelerine gülümseyerek, "Ne miniği ya 1.85 boyundayım ben" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan, Esenler'de düzenlenen 60.000 Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni sonrasında, kendisini davet eden ailenin evine misafir oldu.

Başkan Erdoğan'ın ziyeratinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da yer aldı.

Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız,bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu." denildi.

ZİYARETTE GÜLÜMSETEN ANLAR: "NE MİNİCİĞİ YA 1.85 BOYUNDAYIM BEN"

Ziyaret sırasında kendisine yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, "Sen miniciksin" satırını okuyunca, "Ne miniği ya 1.85'im ben" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA