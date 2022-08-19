Başkan Erdoğan’ın kendisine yazılan şiire tepkisi gülümsetti: Ne miniği 1.85 boyundayım

ZİYARETTE GÜLÜMSETEN ANLAR: "NE MİNİCİĞİ YA 1.85 BOYUNDAYIM BEN"

Ziyaret sırasında kendisine yazılan bir şiiri okuyan Erdoğan, "Sen miniciksin" satırını okuyunca, "Ne miniği ya 1.85'im ben" ifadelerini kullandı.