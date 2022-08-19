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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TİM heyeti ile neleri görüştü? Detaylar açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TİM heyeti ile neleri görüştü? Detaylar açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Kritik görüşmeye dair detaylar açıklandı.

Başkan Erdoğan, 100 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu olan TİM'in Başkanı Mustafa Gültepe ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

İŞTE TOPLANTIYA DAİR DETAYLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabulünde, toplantıda yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımların değerlendirildiği bildirildi.

İHRACATTA YENİ HEDEFLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da katıldığı toplantıda, yeni ekonomik modelin en önemli sacayağını oluşturan ihracattaki yeni hedefler ile bu doğrultuda atılacak adımlar görüşüldü.

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