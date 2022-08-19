Sözde halkçı Kemal Kılıçdaroğlu! İşçi ve emekçilerin yanındayız diyen Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına yaklaştırmadı
Tekirdağ'da maaşlarının azlığı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı protesto eden belediye çalışanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında ona da tepki gösterdi. Tekirdağ'da yaptığı konuşmada protestolara görmezden gelen Kılıçdaroğlu eylem yapan işçilerin arasından otomobiliyle yine protestolar eşliğinde ayrıldı. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki "Hani siz halkçıydınız? Hani işçinin ve emekçinin yanındaydınız?" ifadelerini kullandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde çalışan yüzlerce işçi, maaşlarının az olduğunu ifade ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önünde eylem yaptılar.
ZAM TALEBİYLE PROTESTO EDİLDİ
Belediye binasının açılış töreni öncesinde bir araya gelen işçiler, ellerinde tuttukları pankartlarla zam istediklerini belirten sloganlar attılar.
BELEDİYE BAŞKANI İSTİFAYA DAVET EDİLDİ
Açılış töreni boyunca sloganlar, alkışlar ve ıslıklarla Kılıçdaroğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı protesto eden işçiler, "Kadir Başkan uyuma, işçilere sahip çık" ve "Kadir Başkan istifa" sloganları attı.
KILIÇDAROĞLU DA YUHALANDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da işçilerin yuhalamasının yanı sıra alkış ve ıslık sesleriyle protesto edildi.
TEK KELİME ETMEDİ
Kılıçdaroğlu, konuşması boyunca eylem yapan işçilerle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sahneden inerek, Büyükşehir Belediyesi binasına geçti.
İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ YAKLAŞTIRMADILAR
AK Parti Genel Başkan Yardımcıs konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala daha imza atmış. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Açılışına, maaşlarını alamayan hakkarını arayan işçi kardeşlerimizi yaklaştırmamışlar! Hani siz halkçıydınız? Hani işçinin ve emekçinin yanındaydınız?" ifadelerini kullandı.
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