Sözde halkçı Kemal Kılıçdaroğlu! İşçi ve emekçilerin yanındayız diyen Kılıçdaroğlu eylem yapan işçileri yanına yaklaştırmadı

İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİ YAKLAŞTIRMADILAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcıs konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir skandala daha imza atmış. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasının Açılışına, maaşlarını alamayan hakkarını arayan işçi kardeşlerimizi yaklaştırmamışlar! Hani siz halkçıydınız? Hani işçinin ve emekçinin yanındaydınız?" ifadelerini kullandı.