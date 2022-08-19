3 askerimizi şehit eden PKK-YPG’li ’Habur’ kod adlı terörist Suriye’de yakalandı! Keskin nişancı detayı...

RESULAYN'DA YAKAYI ELE VERDİ

Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı.

TERÖRİST KESKİN NİŞANCI ÇIKTI

Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

3 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETTİ

Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.