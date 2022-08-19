3 askerimizi şehit eden PKK-YPG'li 'Habur' kod adlı terörist Suriye'de yakalandı! Keskin nişancı detayı...
SON DAKİKA! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 Mehmetçik'i şehit eden, 'Habur' kod adlı, PKK-YPG'li terörist Hüseyin Muhammed, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Eli kanlı teröristin keskin nişancı olduğu bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Suriye'de Haseke'den Resulayn bölgesine geçiş yapacağı tespit edildi.
RESULAYN'DA YAKAYI ELE VERDİ
Bunun üzerine terörist, Resulayn 'Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı'nın ortak operasyonuyla Resulayn merkezinde yakalandı.
TERÖRİST KESKİN NİŞANCI ÇIKTI
Teröristin Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde 'samir taburu'nda faaliyet yürüttüğü belirlendi.
3 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETTİ
Teröristin, Barış Pınarı Harekatı bölgesine terör örgütüne takviye amaçlı geldiği ve 3 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.
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