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Başkan Erdoğan'dan Esenler'e teşekkür

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Giriş Tarihi: 19.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Başkan Erdoğan’dan Esenler’e teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından Twitter hesabından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğduğumuz günden beri havasını soluduğumuz, suyunu içtiğimiz, her anını tüm bedenimiz ve ruhumuzla yaşadığımız İstanbul'u her köşesiyle ayrı seviyoruz. Teşekkürler Esenler." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında törene ait fotoğraflara da yer verdi.

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