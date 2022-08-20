20 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da dikkat çeken uygulama! 7 ilçede...

İstanbul'da dikkat çeken uygulama! 7 ilçede...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2022
ABONE OL
İstanbul’da dikkat çeken uygulama! 7 ilçede...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yaptı. Uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Önleyici Hizmetler ve Güvenlik şubeleri ile ilçe ekiplerinin katılımıyla Bağcılar, Fatih, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Şişli'de belirlenen adreslerde uygulama noktaları oluşturuldu.

Ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri araçları durdurarak detaylı arama yaptı. Sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Anadolu Otoyolu’nu kullanacaklar dikkat ANADOLU OTOYOLU'NU KULLANACAKLAR DİKKAT

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA