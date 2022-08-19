Ağustos sonunda teşvik ödemesi yolda! Temmuz ayını da kapsayacak! Bakanlık duyurdu

"Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor ?" sorusuna da açıklık getiren Bakan Koca, "Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.



Bakan Koca, açıklamasında "Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak. Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak" dedi.

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