Ağustos sonunda teşvik ödemesi yolda! Temmuz ayını da kapsayacak! Bakanlık duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili sağlıkçılara yönelik yeni müjdeyi daha paylaştı. Bakan Koca "Ağustos daha iyi bitsin diye Temmuzdan 'teşvik” geliyor" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili sağlıkçılara yönelik yeni müjdeleri paylaşmaya devam ediyor.
"TEMMUZDAN TEŞVİK GELİYOR"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Ağustos daha iyi bitsin diye Temmuzdan 'teşvik" geliyor.' ifadelerini kullandı.
MÜLAKATSIZ NOTER HUZURUNDA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ RESMEN KALDIRILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödeme yönetmeliğine ilişkin "Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından ek ödeme yönetmeliğine ilişkin açıklama yaptı. Koca, açıklamasında performansa göre ek ödemenin kaldırıldığını belirterek, "Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak, değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak. Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanunla doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde pirime bağlı olmaksızın artırıldı" ifadelerini kaydetti.
'YAPILAN HER ÖDEME KALEMİ AYRI AYRI OLACAK'
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ödeme kalemlerinin ayrı ayrı olacağını belirterek "Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen mahsuplaşma ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı ile pratikte bir anlamı yoktur" dedi.
"Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor ?" sorusuna da açıklık getiren Bakan Koca, "Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, açıklamasında "Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak. Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İtalya'da hangi sayının Romen rakamlarıyla yazılmış halinin uğursuz olduğu şeklinde yaygın bir inanç vardır? İlginç soru...
- Barış Manço'nun ve abisi Savaş Manço'nun birlikte öğrenim gördükleri Galatasaray Lisesindeki lakapları hangisidir?
- Üniversite boş kontenjanlar: Üniversite 2. tercih tarihleri açıklandı mı? YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak?
- 25 yıl evli kalana emeklilik! Şartlar tek tek açıklandı! Dilekçe vermek yeterli, onaylandığı an...
- DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS 2022 tercih tarihleri açıklandı mı?
- GSB kura çekimi tarihi açıklandı mı, ne zaman yapılacak? GSB personel işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır?
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 19 Ağustos hangi illerde evde bakım maaşı yattı?
- KYK başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK 2022 burs ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı?
- BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?
- Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
- 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? İşte hesaplama yöntemi...
- BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl?