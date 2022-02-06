Son dakika: Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı! AK Parti'den sert tepki: Kendi kinlerinde boğulsunlar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yüzücü Derya Büyükuncu’nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tepki göstermiş, eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini belirtmişti. Hakkında soruşturma başlatılan Büyükuncu'nun yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çirkin paylaşımlara tepki göstererek, "Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Erdoğan "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" şeklinde paylaşım yaptı.
HAİN PAYLAŞIM
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından sosyal medyada bazı hesaplar üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Yüzücü Derya Büyükuncu Twitter hesabında, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" yazdı.
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Büyükuncu'nun paylaşıma sert tepki gösterdi. Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada eski milli yüzücüye sporculuğu döneminde Erdoğan'ın büyük destek verdiğini hatırlattı.
YAKALAMA KARARI
Cumhurbaşkanını hedef alanlara sosyal medyada tepki gösterilirken, Cumhuriyet savcılıkları da hakaret içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlattı.
Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları hakaret içerikli paylaşımların suç olduğunu ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Provokatif ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişiler hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'dan yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır." denildi.
Yüzücü Derya Büyükuncu'nun ise yurt dışında olduğu tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Büyükuncu, Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesine göre "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanıyor.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.
HDP'Lİ HÜDA KAYA'DAN DA SKANDAL PAYLAŞIM
HDP dışında tüm partilerin genel başkanları Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, HDP vekili Hüda Kaya'dan skandal bir paylaşım geldi.
Kaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda isim vermeden Başkan Erdoğan'a nefretini kustu.
"Dilerim geçmiş olmasın" ifadesini kullanan Kaya'nın bazı takipçileri de iğrenç sözlere destek verdi.
TEPKİ GELİNCE TWEET'İ SİLDİ
Kaya, sözlerinin tepki çekmesi üzerine tweet'ini silerek "Değer verdiğim insanların hatırına twitimi sildim. Hepimiz iyilik ve barış ile kuşanalım." dedi.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum." ifadelerinği kullandı.
AK PARTİ'Lİ TURAN: KENDİ KİNLERİNDE BOĞULSUNLAR
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberinde AK Parti İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş ve partililerle birlikte Memur-Sen Çanakkale İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Memur-Sen İl Başkanı Suat Özen, yaptıkları çalışmalar hakkında Grup Başkanvekili Bülent Turan'a bilgi verdi.
Ziyarette konuşan Turan, koronavirüse yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle eski yüzücü Derya Büyükuncu ile HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya tepki gösterdi. Turan, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın ve kıymetli eşinin Covid-19 olduğunu öğrendik. Ölüm de hastalık da her eve girebilir. İsrail'den Yunanistan'a, Kazakistan'dan Azerbaycan'a kadar bütün dünyanın bizi seven, sevmeyen tüm liderleri Cumhurbaşkanımızı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu insani bir duruş, normal bir duruş. Aynı şekilde siyasi partilerimizin hemen hemen tümünün genel başkanları, Sayın Cumhurbaşkanı ve eşlerine geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Ancak bir sporcu müsveddesi, bir vekil müsveddesi, maalesef insanlıktan nasibini almamış bir halle Sayın Cumhurbaşkanımızın hastalığından yola çıkarak, ağır ithamlarda, çok farklı bir söylemde bulundular. Biz bu tweetten, bu hadsiz açıklamalardan üzülmedik. Biz Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'de yükselmek için ülke düşmanlığından başka bildiği bir kriter olmadığından dolayı üzülmedik buna. Bırakın onlar bize tweet atmasınlar, bırakın onlar bize geçmiş olsun demesinler. Onlar bu tweetlerini Mehmetçiğimizin mahvettiği, hesap sorduğu, darmadağın ettiği teröristlere iletsinler. Onlar Mehmetçiğimizin imha ettiği teröristlere üzülsünler. Bizim milletimizin duası, mazlumların duası yeter diye düşünüyorum. Birinin hastalığından, ölümünden, benzer sorunundan mutlu olmak soysuzluktur. Kendi kinlerinde boğulsunlar. Biz milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru ekranı!
- MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama!
- Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 Şubat TC Kimlik numarasının sonuna göre ödeme takvimi açıklandı
- Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi açıklandı mı?
- Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
- Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta’da okullar kaç gün tatil?