Muhalefetin fonladığı "solcu havuz medyası" itibar suikastçılığına soyundu!
Tele 1, Halk TV ve KRT'nin, CHP'li belediyelerden beslendiği yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün de twitter'daki bir sohbet odasından muhalefet medyasının iç yüzünü deşifre etmeye devam etti. İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor." dedi. Konuyu SABAH'a değerlendiren isimler 'Yerli ve milli medyayı itibarsızlaştırmak isteyenlerin itibarsız olduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
Tele 1, Halk TV ve KRT'nin, CHP'li belediyelerden beslendiği yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün de twitter'daki bir sohbet odasından muhalefet medyasının iç yüzünü deşifre etmeye devam etti. İnce, "Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz.
Muhalefet medyası belediyelerden geçiniyor. Belediyeden geçen bir medya belediyeyi eleştiremez. Halk TV ne yapıyor ulaşım zammını savunuyor. Ulaşım zammına gerekçe yaratıyor. Bunlar gerçekten olacak iş değil. Erzurum'da Halk TV sokak röportajı yapıyor. Röportajı yapan oyunu kime vereceksin diye soruyor. Memleket Partisi'ne vereceğim diyor. Halk TV ikinci kısmını kesiyor. Sol havuz medya Türkiye'nin durumlarını anlatmıyor." dedi.
HDP'Lİ OLSAYDINIZ İBB'DE İŞE GİRERDİNİZ"
CHP'deki siyasi paradigma değişimine de değinen İnce, "Selahattin Demirtaş'ı destekleseydiniz terfi alırdınız, HDP'li olsaydınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe girdiniz ama Muharrem İnce'yi desteklediğiniz zaman ne milletvekili olabilirsiniz ne de belediye başkanı olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
KIZILTAŞ: HİÇBİR İTİBARLARI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan İnce'nin ifşaları hakkında SABAH'a konuşan medya temsilcileri de hükümet karşıtı medyanın gerçek yüzünün ortaya çıktığına dikkat çekiyor. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, "Yerli ve milli medyayı itibarsızlaştırmaya çalışanların hiçbir itibarlarının olmadığı anlaşıldı. Muharrem İnce, oralarda neler döndüğünün bir yönünü ciddi şekilde ortaya koydu. Ne söylerlerse söylesinler atamayacakları bir gerçek üzerlerine yapıştı. Havuz tabirinin tam da kendilerine uygun olduğu ve bir tür besleme medyanın ayakta tutulmaya çalışıldığını ifşa etti." dedi.
KAMUOYU OBJEKTİF OLMADIKLARINI ÖĞRENDİ
Gazeteci Murat Özer ise, "Muhalif medyanın çok uzun zamandır, büyükelçiliklerden ve yurt dışından fonlandıklarını biliyorduk. Şimdi bizzat muhalefet partileri tarafından da fonlandığını öğrenmiş olduk. Kendilerini, objektif, tarafsız ve bağımsız gazeteci olarak lanse edenler aslında hiçte öyle olmadıklarını biz zaten biliyorduk ama kamuoyu da öğrenmiş oldu." diye konuştu.
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