Türkiye'deki terörist sayısı açıklandı: 11-12'si ağır yaralı dışarı çıkacak halleri yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Ülke sınırları içerisinde 124 teröristin kaldığını vurgulayan Bakan Soylu, "11-12'si ağır yaralı, dışarı çıkacak halleri yok" diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE'DE 124 TERÖRİST KALDI
Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin son durumu kamuoyuna aktaran Bakan Soylu, ülke sınırları içerisinde 124 teröristin kaldığını vurguladı.
"DIŞARI ÇIKACAK HALLERİ YOK"
Teröristlerden 11-12'sinin ağır yaralı olduğunun altını çizen Bakan, "Dışarı çıkacak halleri yok" diye konuştu.
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