Devletin attığı adımlar sonuç verdi: Flamingolar kurtuldu göçe hazırlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle flamingolar için bir alınan tedbirlerin olumlu netice verdiğini duyurdu. Bakan Kurum açıklamasında, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar" dedi.
Bakan Murat Kurum, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Tuz Gölü'nde iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle flamingolar için bir alınan tedbirlerle Tuz Gölü'nün flamingo cenneti olmaya devam edeceğini kaydetti.
KESİNTİSİZ SU AKTARIMI
Bakan Kurum, Tuz Gölü'nden flamingolarla ilgili anlık görüntüler paylaşarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesi ile ilgili bilgi veren Murat Kurum, "Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
'ANADOLU'NUN ALLI TURNALARINI YAŞATTIK'
Bakan Kurum, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı flamingo görüntüsüne ise "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar" notunu ekledi.
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