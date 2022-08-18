Devletin attığı adımlar sonuç verdi: Flamingolar kurtuldu göçe hazırlanıyor

KESİNTİSİZ SU AKTARIMI

Bakan Kurum, Tuz Gölü'nden flamingolarla ilgili anlık görüntüler paylaşarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularını su ile buluşturma projesi ile ilgili bilgi veren Murat Kurum, "Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadesini kullandı.