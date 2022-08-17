17 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı girişimindeki 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Saldırı girişimindeki 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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