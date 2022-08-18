18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe: 7 PKK/YPG’li ex!

Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe: 7 PKK/YPG’li ex!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe: 7 PKK/YPG’li ex!

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA