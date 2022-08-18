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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe: 9 PKK/YPG’li etkisiz!

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe: 9 PKK/YPG’li etkisiz!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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