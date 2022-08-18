Son dakika: HSK uyuşturucu baronu savcı için kararını verdi! Osman Yarbaş meslekten ihraç edildi

"MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDU"

Daha önce 3 ay görevden uzaklaştırılan Yarbaş'ın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediği dönemde Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığının belirtildiği kararda, Yarbaş'ın mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren, etik ilkelere aykırı nitelik arz eden davranışlarda bulunduğu kaydedildi.



Yarbaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğinin belirtildiği İkinci Daire kararında, baron savcı hakkında kovuşturma sonucu beklenmeksizin meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN