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Son dakika: HSK uyuşturucu baronu savcı için kararını verdi! Osman Yarbaş meslekten ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 18.08.2022 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
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Son dakika: HSK uyuşturucu baronu savcı için kararını verdi! Osman Yarbaş meslekten ihraç edildi

Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ı meslekten ihraç etti. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurup yönettiğinin belirlenmesinin ardından tutuklanmıştı.

Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen savcı Osman Yarbaş hakkında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. HSK İkinci Dairesi 11 Mayıs'ta savcı Osman Yarbaş'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren HSK İkinci Dairesi O.Y'nin meslekten çıkarılmasına hükmetti.

FETÖ BORSASI OLUŞTURDU
Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru kurye üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti.

ÖRGÜT LİDERLİĞİNDEN TUTUKLANDI
Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından iki ayrı suçtan inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yarbaş ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi karar aldı.

"MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDU"
Daha önce 3 ay görevden uzaklaştırılan Yarbaş'ın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediği dönemde Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığının belirtildiği kararda, Yarbaş'ın mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren, etik ilkelere aykırı nitelik arz eden davranışlarda bulunduğu kaydedildi.

Yarbaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğinin belirtildiği İkinci Daire kararında, baron savcı hakkında kovuşturma sonucu beklenmeksizin meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği vurgulandı.

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