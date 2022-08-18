Son dakika: HSK uyuşturucu baronu savcı için kararını verdi! Osman Yarbaş meslekten ihraç edildi
Son dakika haberi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ı meslekten ihraç etti. Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurup yönettiğinin belirlenmesinin ardından tutuklanmıştı.
Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen savcı Osman Yarbaş hakkında Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı. HSK İkinci Dairesi 11 Mayıs'ta savcı Osman Yarbaş'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren HSK İkinci Dairesi O.Y'nin meslekten çıkarılmasına hükmetti.
FETÖ BORSASI OLUŞTURDU
Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru kurye üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.
Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edilmişti.
ÖRGÜT LİDERLİĞİNDEN TUTUKLANDI
Antalya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Yarbaş hakkında uyuşturucu sevkiyatlarını yönetmesi nedeniyle kişisel suçtan, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle ise görev suçundan Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından iki ayrı suçtan inceleme başlatılmıştı. Bu kapsamda 11 Mayıs 2022'de görevden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yarbaş ile ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi karar aldı.
"MESLEĞİN ŞEREF VE ONURUNU BOZDU"
Daha önce 3 ay görevden uzaklaştırılan Yarbaş'ın "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediği dönemde Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığının belirtildiği kararda, Yarbaş'ın mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren, etik ilkelere aykırı nitelik arz eden davranışlarda bulunduğu kaydedildi.
Yarbaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğinin belirtildiği İkinci Daire kararında, baron savcı hakkında kovuşturma sonucu beklenmeksizin meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek-Resim-Müzik alanları... BİLSEM taban puanları 2022: BİLSEM 1,2,3,4. sınıf taban puanları açıklandı mı, kaç?
- Yeşil pasaport süresi uzatıldı mı, ne kadar uzatıldı? Yeşil pasaportun süresi ne zaman bitiyor?
- 2022 BİLSEM baraj taban puanı kaç? BİLSEM puan hesaplama nasıl yapılır? İşte hesaplama yöntemi...
- BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman? 2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl?
- BİLSEM sonuçları 2022: 19 Ağustos TC ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Evde bakım maaşı hangi illerde yattı, yatmadı? 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sıralı liste...
- Fenerbahçe Austria Wien karşısında avantajı kaptı!
- AÖL yeni kayıt ve ilk kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB AÖL 2022-2023 kayıtları ne zaman yapılacak?
- %8 artış artı fark! Emekliye Ocak ayında çifte müjde! 1.971 TL zam yansıyacak! Kim, ne kadar alacak? Yeni maaş tablosu...
- Ağustos ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon oranları ne kadar olacak? TÜİK TEFE-TÜFE rakamları...
- BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı mı son dakika? BİLSEM sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...
- YKS ek tercihler için kritik tarih... YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?