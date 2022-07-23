Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın yazışmaları ortaya çıktı! Şoke eden detaylar

Savcı: Ara doktoru. Geldin mi Adana'ya diye, sert konuş.

Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem, hafta sonu geleyim diyor.

Savcı: İzin alıp gel, keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.



Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.

Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.