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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş'ın yazışmaları ortaya çıktı! Şoke eden detaylar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın yazışmaları ortaya çıktı! Şoke eden detaylar

Son dakika haberleri... Uyuşturucu şebekesi liderliği yapıp FETÖ borsası oluşturmakla suçlanan Savcı Osman Yarbaş gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Savcının “takipsizlik” karşılığında para istediği bir doktorla ilgili yazışmaları da ortaya çıktı.

Konya merkezli 4 ilde yapılan soruşturmada, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu saptanan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın 11 Mayıs'ta görevden uzaklaştırıldığı, ilerleyen günlerde de meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

Adana'dan Konya'ya uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine, Konya girişinde durdurulan bir araçta 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıyan kişinin narkotik şube polisi M.B.Y. olduğu, talimatlarını da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'tan aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu Yarbaş'ın lideri olduğu şebeke deşifre edildi. Konya merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu Yarbaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Osman Yarbaş'ın hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla daha önce soruşturma başlatıldığı ve 11 Mayıs'ta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. HSK müfettişlerinin, Yarbaş hakkındaki soruşturmayı tamamladığı ve meslekten ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Savcı Osman Yarbaş'ın ilerleyen günlerde meslekten ihraç edileceği öğrenildi.


Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru kurye üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti. Örgüt üyelerinin, FETÖ/ PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira aldıkları tespit edildi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Hem uyuşturucu şebekesi liderliği yapan hem de FETÖ borsası oluşturduğu belirlenen savcı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alınırken, örgüte ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

Örgütün FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerden "takipsizlik kararı" karşılığında para istemesi WhatsApp konuşmalarına yansıdı. Sabah'ta yer alan habere görei ulaşılan WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcı Osman Yarbaş'ın talimatıyla bir doktordan 400 bin lira para istediği, doktorun parayı çok bulması sonucu savcının örgüt üyesine "Para lazım 100 bini alsak mı?" dediği yer aldı.

SKANDAL MESAJLAR
Ele geçirilen WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer alırken, örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle:

Savcı: Ara doktoru. Geldin mi Adana'ya diye, sert konuş.
Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem, hafta sonu geleyim diyor.
Savcı: İzin alıp gel, keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.


Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.
Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.
Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.

Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.
Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.
Savcı: Kaşınmaya başladı. Para lazım ya 100 bini alsak mı?
Örgüt üyesi: Konuştum abi, param yok açılsın dava dedi.
Savcı: Açarız biz de.

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