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Haberler Galeri Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş'ın savunması "pes" dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş'ın savunması "pes" dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

Uyuşturucu şebekesi liderliği yapıp FETÖ borsası oluşturmakla suçlanan Savcı Osman Yarbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Savunmasında, böyle bir suçlamadan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu söyleyen Yarbaş, örgüt üyeleri Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını, ortak alanda çay içtiklerini söyledi. Öte yandan mahkeme, dosya kapsamındaki somut deliller nedeniyle Savcı Osman Yarbaş'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:33
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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın savunması pes dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

Son dakika haberi: Hem uyuşturucu şebekesi liderliği yapan hem de FETÖ borsası oluşturduğu belirlenen savcı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alınmış, soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya gönderilmişti. Tutuklanan Savcı Osman Yarbaş'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın savunması pes dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

ÜZGÜN VE KIRGINIM

Savunmasında, böyle bir suçlamadan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu söyleyen Yarbaş, neden tutuklamaya sevk edildiğini ise anlamadığını söyledi. Tutuklamaya, sosyal medyadaki haberlerden dolayı sevk edildiğini düşündüğünü kaydeden Yarbaş, örgüt üyeleri Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını, akşamları site içerisinde beraber çay içtiklerini söyledi.

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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın savunması pes dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

UYUŞTURUCUNUN BULUNDUĞU ARACI SATTIM

Ele geçen uyuşturucunun bulunduğu aracı Antalya'da sattığını ve bu satış karşılığında 320 bin lirayı döviz olarak aldığını, paranın geri kalanını ise daha sonra alacağını kaydeden Yarbaş, babası M. Y.'nin uyuşturucu maddenin temini ile sevkiyat aşamasında kullanılan araçları ayarladığı iddiasına ilişkin, "Babam emlak ve galeri işi yapıyor. Cahit Antalya'dan bir araba alıyor, paraları yetmediği için babamdan para alıyorlar" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın savunması pes dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Antalya Adliyesi'nde yakalanan Yarbaş, yayın yasağını durdurmak için adliyeye gittiğini, bunun da kaçma şüphesinin olmadığının açık bir göstergesi olduğunu, buna tenezzül edecek birisi olmadığını kaydederek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.

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Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş’ın savunması pes dedirtti!  Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti

SUÇU İŞLEDİĞİNE DAİR SOMUT DELİLLER...

Nöbetçi mahkemenin tutuklama kararında elde edilen delillerde sıralandı. Osman Yarbaş'ın yönettiği örgütle ilgili suçun niteliği ve önemi, Plaka Tespit Sistemi (PTS) görüntü kayıtları, HTS inceleme ve araştırma tutanağı ile baz bilgileri, WhatsApp üzerinden yapılan görüşmeler, ele geçen uyuşturucu maddenin bulunduğu araç ile uyuşturucu maddenin miktarının tespit edildiği, tüm dosya kapsamında Yarbaş'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle Yarbaş'ın tutuklandığı belirtildi.