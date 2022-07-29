29 Temmuz 2022, Cuma
Uyuşturucu baronu Savcı Osman Yarbaş'ın savunması "pes" dedirtti! Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını itiraf etti
Uyuşturucu şebekesi liderliği yapıp FETÖ borsası oluşturmakla suçlanan Savcı Osman Yarbaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Savunmasında, böyle bir suçlamadan dolayı üzgün ve kırgın olduğunu söyleyen Yarbaş, örgüt üyeleri Cumhur Akarca ve Cahit Kutluk ile aynı sitede oturduklarını, ortak alanda çay içtiklerini söyledi. Öte yandan mahkeme, dosya kapsamındaki somut deliller nedeniyle Savcı Osman Yarbaş'ın tutuklu olarak yargılanmasına karar verdi.
Giriş Tarihi: 29.07.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 15:33
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