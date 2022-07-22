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Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

Adana merkezli uyuşturucu ticareti şebekesi yöneten Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatının yanında FETÖ borsasını da yönettiği soruşturma kapsamındaki dosyaya girdi.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.07.2022 07:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 07:48
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Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt lideri olduğu ortaya çıkmıştı. Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.

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Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.

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Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER

Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.

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Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

3 MİLYON PARA ALMIŞLAR

Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.

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Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

FETÖ SORUŞTURMASI OLAN AVUKATTAN PARA İSTEMİŞLER

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı. Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı,