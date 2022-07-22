Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar
Adana merkezli uyuşturucu ticareti şebekesi yöneten Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Yarbaş'ın uyuşturucu sevkiyatının yanında FETÖ borsasını da yönettiği soruşturma kapsamındaki dosyaya girdi.
Giriş Tarihi: 22.07.2022
07:48 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
07:48
Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt lideri olduğu ortaya çıkmıştı. Adana'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan şebekeye yönelik Konya Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, polis memuru olan kuryenin telefonunda yapılan incelemede Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'a ulaşılmıştı.
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Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve örgüt lideri olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda FETÖ borsası oluşturduğu da belirlendi.
TEK TEK ARAYIP PARA İSTEDİLER
Ele geçirilen WhatsApp mesajlarında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, polis memuruna FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerin bilgilerini atarak para istedikleri belirlendi. Örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından bu kişileri arayıp para istediği ortaya çıktı.
3 MİLYON PARA ALMIŞLAR
Örgüt üyelerinin FETÖ/PDY suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişileri arayarak, "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve örgüt üyelerinin parayı almasıyla Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları imzaladığı belirlendi. Örgütün bu şekilde 9 kişiden 3 milyon lira para aldığı tespit edildi.
FETÖ SORUŞTURMASI OLAN AVUKATTAN PARA İSTEMİŞLER
Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı. Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı,