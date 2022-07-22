Baron savcı Osman Yarbaş FETÖ borsası da kurmuş! 9 kişiden 3 milyon aldılar

FETÖ SORUŞTURMASI OLAN AVUKATTAN PARA İSTEMİŞLER

Örgüt üyelerinin, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan bir avukatı da telefonla aradığı ortaya çıktı. Örgütün telefonla aradığı ve para istediği avukatın ise Adana Cumhuriyet Başsavcısının yanına giderek yaşananları aktardığı, bunun üzerine Başsavcının dosya savcısı Osman Yarbaş'ı yanına çağırdığı,