Yalova’da Kılıçdaroğlu’nun yüzünü düşüren pankart: Aynı kelimeleri kullanıp durdu

YOLSUZLUK SKANDALI HATIRLATILDI: "BU KORKUNUN ESERİDİR" DEDİ

Pankartı görünce yüzü düşen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, her kuruşun hesabını verir, her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu korkunun eseridir. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz, bize katılacaksınız. Demokrasi istiyor musunuz, bize katılacaksınız."