Yalova'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren pankart

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yalova ziyaretinde yaptığı konuşma sırasında bir pankart açıldı. "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" ifadelerinin yer aldığı pankartı gören CHP liderinin yüzü düştü. Çevredekiler tarafından indirilmeye çalışılan pankarta ilişkin birkaç kez, "Arkadaşlar bir dakika" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, her kuruşun hesabını verebileceğini ifade etti.

Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman, göreve gelmesinin daha birinci yılını doldurmadan, belediye rüşvet, zimmet ve usulsüzlük skandallarıyla çalkalanmıştı.

Yandaş müteahhitler üzerinden ödenen paraların, yine belediye yönetimi arasında bölüşüldüğü ortaya çıkmış, bu yolla belediyenin 30 milyon liradan fazla zarara uğratıldığı tespit edilmitşi. Salman görevden alınırken, 17 kişi tutuklanmıştı.

YALOVA'DA KILIÇDAROĞLU'NA SOĞUK DUŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle kenti ziyaret etti. CHP lideri, bir meydanda konuşma yaptığı sırada şok bir protesto ile karşılaştı.

PANKARTI GÖRDÜ YÜZÜ DÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada, tam karşısındaki binanın pencerelerinden sarkıtılan pankartta, Yalova'daki yolsuzluklar hatırlatılarak, "Bay Kemal Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 milyon lira nerede?" ifadeleri yer aldı.

Çevredekiler tarafından indirilmeye çalışılan pankarta ilişkin birkaç kez, "Arkadaşlar bir dakika" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, her kuruşun hesabını vereceğini ifade etti.

YOLSUZLUK SKANDALI HATIRLATILDI: "BU KORKUNUN ESERİDİR" DEDİ

Pankartı görünce yüzü düşen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bay Kemal, her kuruşun hesabını verir, her kuruşun hesabını vermek isteyen kişi televizyonda karşıma çıkar ve hesabını sorar. Hiç meraklanmayın. Bu korkunun eseridir. Hiç kimse unutmasın, geliyor gelmekte olan. Bu ülkede adalet istiyor musunuz, bize katılacaksınız. Demokrasi istiyor musunuz, bize katılacaksınız."

YALOVA'DAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği için görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Vefa Salman sanık olmuştu.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede; Vefa Salman'ın; Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.