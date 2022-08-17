CHP’deki adaylık yarışı gerçek yüzlerini dışa vurdu! Kılıçdaroğlu’nun ekibinden ODA TV’ye açık tehdit: Aleyhinde konuşanları not ediyorum

Baştan sona eleştiri tarzında olan bu yazı sonrası CHP'de fırtınalar koptu. CHP Grup Başkanveili Engin Özkoç yayınlanan bu yazı sonrası CHP'nin ODA TV'ye resmen savaş ilan ettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Özkoç sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak "biz de sizdeniz" diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam…" ifadelerini kullandı.

Karşı hamleye geçen ODA TV ise sitesinden "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" başlıklı bir haber yaptı.