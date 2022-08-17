CHP'deki adaylık yarışı gerçek yüzlerini dışa vurdu! Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ODA TV'ye açık tehdit: Aleyhinde konuşanları not ediyorum
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki "adaylık" savaşı medya üzerinden açık açık tehdit etmeye vardı. ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın CHP ve Kılıçdaroğlu'nun dış politika stratejisini eleştiren bir yazı kaleme aldı. CHP'deki adaylık savaşlarında İmamoğlu'na yakın duran ODA TV'nin bu eleştirel yaklaşımına CHP'den tehdit gibi bir yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medyadan "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak “biz de sizdeniz” diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar!" diyerek Oda TV'yi eleştirel yaklaşımından dolayı tehdit etti. ODA TV ise Özkoç'un bu tavrına karşı bir hamle yaparak kaleme aldıkları haberinde "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" ifadesini kullandı.
CHP medyası ve İmamoğlu medyası arasında başlayan savaş, iyiden iyiye halkın gözü önünde alevlenmeye başladı. ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın dünkü "Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi" başlıklı yazısı, CHP'de infiale neden oldu.
Yazısında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki çelişkili söylemlerine yer veren Yalçın, sırf Başkan Erdoğan'ın stratejisi diye Türkiye'nin yürüttüğü başarılı dış politikaya muhalif tavır içine girmenin yanlış olduğunu vurguladı. Yazısının devamında Kılıçdaroğu'nun "gece ve gündüz" kadar birbirinden kopuk NATO sözlerini hatırlatan Yalçın, CHP ve liderinin dış politikada eskide kaldığını ifade etti. Ayrıca Yalçın, geçmişi uzun yıllara dayanan partinin dış politikada izlenecek bir yol haritası hazırlayacak seviyede kimsenin bulunmadığını üstü kapalı bir şekilde ifade etti.
Baştan sona eleştiri tarzında olan bu yazı sonrası CHP'de fırtınalar koptu. CHP Grup Başkanveili Engin Özkoç yayınlanan bu yazı sonrası CHP'nin ODA TV'ye resmen savaş ilan ettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Özkoç sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak "biz de sizdeniz" diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam…" ifadelerini kullandı.
Karşı hamleye geçen ODA TV ise sitesinden "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" başlıklı bir haber yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022-2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman? MEB son durum
- Güldür Güldür Onur Buldu ayrıldı mı? 2022 Güldür Güldür Show'un Bilal'i Onur Buldu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Mevlid Kandili ne zaman? 2022 Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek? Diyanet 2022 Mevlid Kandili takvimi
- Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? MEB 2022-2023 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor?
- Tsunami tehdidi! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Kandilli'den 7.2 büyüklüğünde deprem açıklaması!
- Okullar ne zaman açılacak? İlkokullar, ortaokullar, liseler ne zaman açılıyor? MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi
- AÖF yaz okulu sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 AÖF ya zokulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih takvimi açıklandı mı? 2022 YKS üniversite 2. tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı?
- Motorine zam geldi mi? 17 Ağustos motorin zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 17 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Adli tatil ne zaman bitecek? Mahkemeler ne zaman başlayacak? 2022 Adli tatil tarihleri...
- Üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?