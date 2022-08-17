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CHP'deki adaylık yarışı gerçek yüzlerini dışa vurdu! Kılıçdaroğlu'nun ekibinden ODA TV'ye açık tehdit: Aleyhinde konuşanları not ediyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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CHP’deki adaylık yarışı gerçek yüzlerini dışa vurdu! Kılıçdaroğlu’nun ekibinden ODA TV’ye açık tehdit: Aleyhinde konuşanları not ediyorum

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki "adaylık" savaşı medya üzerinden açık açık tehdit etmeye vardı. ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın CHP ve Kılıçdaroğlu'nun dış politika stratejisini eleştiren bir yazı kaleme aldı. CHP'deki adaylık savaşlarında İmamoğlu'na yakın duran ODA TV'nin bu eleştirel yaklaşımına CHP'den tehdit gibi bir yanıt geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç sosyal medyadan "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak “biz de sizdeniz” diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar!" diyerek Oda TV'yi eleştirel yaklaşımından dolayı tehdit etti. ODA TV ise Özkoç'un bu tavrına karşı bir hamle yaparak kaleme aldıkları haberinde "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" ifadesini kullandı.

CHP medyası ve İmamoğlu medyası arasında başlayan savaş, iyiden iyiye halkın gözü önünde alevlenmeye başladı. ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın dünkü "Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi" başlıklı yazısı, CHP'de infiale neden oldu.

Yazısında CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politikadaki çelişkili söylemlerine yer veren Yalçın, sırf Başkan Erdoğan'ın stratejisi diye Türkiye'nin yürüttüğü başarılı dış politikaya muhalif tavır içine girmenin yanlış olduğunu vurguladı. Yazısının devamında Kılıçdaroğu'nun "gece ve gündüz" kadar birbirinden kopuk NATO sözlerini hatırlatan Yalçın, CHP ve liderinin dış politikada eskide kaldığını ifade etti. Ayrıca Yalçın, geçmişi uzun yıllara dayanan partinin dış politikada izlenecek bir yol haritası hazırlayacak seviyede kimsenin bulunmadığını üstü kapalı bir şekilde ifade etti.

Baştan sona eleştiri tarzında olan bu yazı sonrası CHP'de fırtınalar koptu. CHP Grup Başkanveili Engin Özkoç yayınlanan bu yazı sonrası CHP'nin ODA TV'ye resmen savaş ilan ettiğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Özkoç sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada "Bugün CHP aleyhine konuşanları özellikle not ediyorum. Çünkü seçim sonrası ilk olarak "biz de sizdeniz" diye gelecek onlar. Araya karışmasınlar! Bize rüzgargülleri lazım değil, değişim için çalışacak neferler lazım. Son güne kadar azimle, kararlılıkla çalışmaya devam…" ifadelerini kullandı.

Karşı hamleye geçen ODA TV ise sitesinden "Eleştiriye tahammül kalmadı... CHP yandaş arıyor" başlıklı bir haber yaptı.

Yaşanan tüm bu kavganın perde arkasını gazeteci Zafer Şahin işte bu sözlerle özetledi:

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