CHP'nin 'indirim' rahatsızlığı! Vatandaş karalama kampanyasına böyle yanıt verdi | İşte Kılıçdaroğlu'nun iddiası ve gerçekler
Tarım Kredi Kooperatiflerinde indirimli ürün satışı başladı. CHP algı operasyonuna soyundu. Hükümetin attığı her adımı karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın cebini rahatlatan indirimleri görmezden geldi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, milletvekilleri de soluğu marketlerin önünde aldı. Gerçek dışı iddialarını vatandaşlar yalanlanladı. Tarım Kredi Kooperatif marketinden yayın yapan A Haber muhabiri Filiz Uçan, indirim gelen ürünlerin fiyatlarını göstererek haberin detaylarını anlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimleri görmezden gelerek yine algı operasyonuna soyundu. "İndirimlerin yok denecek kadar az" olduğu imasında bulunan ana muhalefet liderine yanıt, o marketlerden alışveriş yapan vatandaşlardan geldi.
CHP'LİLERDEN KARALAMA KAMPANYASI
"Erdoğan çıkıyor, indirim havaları atıyor." diyerek algı operasyonuna imza atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım Kredide yapılan 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış. Her şeyiyle bir skandal." ifadelerini kullandı.
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, "Vatandaşlar umduklarını bulamadıklarını, bunun gerçek indirim olmadığını açıkça beyan ediyorlar." yalanına imza attı.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI VE GERÇEKLER
CHP Genel Başkanı Kema Kılıçdaroğlu, "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!" sözleriyle karalamaya kampanyasına imza attı.
VATANDAŞTAN CHP'YE YANIT
-Fiyatlarda indirim var. Mesela bu pahalıydı, 135 TL'ye indirimli alacağız.
-Tabi ki halkımız, halkımız memnun, şahsen ben de memnunum. Tabii alışverişimizi buradan yapacağım.
-Fiyatlar çevre marketlere bakarak en az yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 diyebilirim böyle bir ucuzlama var.
-Çok mutluyuz, İyi, fiyatlar çok güzel. İnşallah hep böyle olur. Yağ aldık, şeker aldık, her şeyi aldık. Uygun...
İNDİRİM FİYATLARA YANSIDI! A HABER MUHABİRİ TEK TEK GÖSTERDİ
Müjdenin ardından indirim fiyat etiketlerine yansımaya başladı. Tarım Kredi Kooperatif marketinden yayın yapan A Haber muhabiri Filiz Uçan, fiyat etiketlerini tek tek gösterdi. İndirimin en çok görüldüğü ürünlerden birisi ise ayçiçek yağı oldu. 5 litrelik bir ayçiçek yağı 135 liradan satılıyor.
İndirim makarna fiyatlarına da yansıdı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 500 gramlık bir makarna da 4,50 liradan satılıyor.
Uygulanan indirimler yalnızca temel gıda ürünleri olan yiyeceklerde değil aynı zamanda kağıt havlu, bebek bezi gibi ürünlerde de uygulandı. Örneğin şuan da tarım kredi kooperatiflerinde 90'lı bir bebek bezi 124 lira 90 kuruştan satılıyor.
İNDİRİMLİ SATILAN 30 ÜRÜN
"Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi"
YENİ KAMPANYALAR OLACAK
Tarım Kredi Kooperatifi'den yapılan yazılı açıklamada yeni kampanyaların olacağı belirtildi. Açıklamada, "İndirimlerin daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.
İLK GÜNDE REKOR SATIŞ
CHP'nin iddialarının aksine ilk günde rekor satışa imza atıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri yaklaşık yedi kat ciroya ulaştı
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