CHP’nin ’indirim’ rahatsızlığı! Vatandaş karalama kampanyasına böyle yanıt verdi | İşte Kılıçdaroğlu’nun iddiası ve gerçekler

İNDİRİM FİYATLARA YANSIDI! A HABER MUHABİRİ TEK TEK GÖSTERDİ

Müjdenin ardından indirim fiyat etiketlerine yansımaya başladı. Tarım Kredi Kooperatif marketinden yayın yapan A Haber muhabiri Filiz Uçan, fiyat etiketlerini tek tek gösterdi. İndirimin en çok görüldüğü ürünlerden birisi ise ayçiçek yağı oldu. 5 litrelik bir ayçiçek yağı 135 liradan satılıyor.

İndirim makarna fiyatlarına da yansıdı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde 500 gramlık bir makarna da 4,50 liradan satılıyor.

Uygulanan indirimler yalnızca temel gıda ürünleri olan yiyeceklerde değil aynı zamanda kağıt havlu, bebek bezi gibi ürünlerde de uygulandı. Örneğin şuan da tarım kredi kooperatiflerinde 90'lı bir bebek bezi 124 lira 90 kuruştan satılıyor.