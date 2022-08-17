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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

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Giriş Tarihi: 17.08.2022 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Ukrayna limanlarından yapılan tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu sabah itibarıyla ayçiçek küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Ukrayna limanlarından Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.

"Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor. Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 Gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti."

MSB'den dün yapılan açıklamada da 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 Gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı duyurulmuştu.

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