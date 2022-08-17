Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi Ukrayna’dan hareket etti

MSB'den dün yapılan açıklamada da 2'si Yuzhny, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere toplam 5 Gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptığı duyurulmuştu.

Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.



Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022