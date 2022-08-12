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İki tahıl gemisi daha Ukrayna'dan yola çıktı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022
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İki tahıl gemisi daha Ukrayna’dan yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

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