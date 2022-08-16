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5 tahıl gemisi Ukrayna'dan yola çıktı!

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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5 tahıl gemisi Ukrayna’dan yola çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl sevkiyatı kapsamında; 2’si Yuzhny, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere toplam 5 gemi mısır ve buğday yüklü olarak Ukrayna limanlarından çıkış yaptığını açıkladı.

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