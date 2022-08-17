CHP'li belediyelerden suçlulara istihdam! PKK ile DHKP-C'lilerin ardından tefeci ve kaçakçılar da Ataşehir Belediyesi'nde işe başladı
Terör örgütleri PKK ve DHKP-C'lilere iş veren CHP'li belediyelerin skandalları tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce DHKP-C'lilere istihdam sağlayan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde çalışan 125 kişinin başta terör olmak üzere, tefecilikten yağmaya, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar uzanan suç kayıtları olduğu öğrenildi.
DHKP-C'lileri istihdam ettiği için daha önce soruşturma konusu olan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin marifetleri bununla sınırlı değilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı incelemede belediyedeki 125 çalışanın, başta terör olmak üzere, tefecilikten yağmaya, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar uzanan suç kayıtları çıktı.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine yardım ettiği ve terör bağlantılı kişileri işe aldığı yönündeki haberler üzerine inceleme başlattı.
Belediye ve belediyeye bağlı iştiraklerde işe alınan kişileri tek tek inceleyen müfettişler, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. İnceleme sonuçlarına göre belediye ile iştiraki olan ATABEL ve ATAPER adlı şirketlerde çalışan 125 kişinin suç kaydı olduğu tespit edildi.
HER ÖRGÜTTEN ÇALIŞAN
Suç türlerinde "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" başı çekiyor. Listedeki isimlerin PKK/KCK, DHKP/C, FETÖ, TKEP/L, TKPM/L, MKP ve Nusret Cephesi irtibatı olduğu belirtiliyor.
Listede silahlı yağma, yaralama, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, tefecilik, cinsel taciz, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak ve kullanmak gibi suçlardan suç kaydı bulunan isimler de var.
İSİM İSİM SIRALANDI
Hazırlanan raporda terör iltisaklı isimler yıl yıl sıralandı. 2018 yılında işe başlatılan 16 çalışanın terör örgütleriyle iltisak ve irtibatı var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan B.A., Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan H.K., Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Ş. DHKP/C bağlantılı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan E.K. ve T.K., İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde çalışan İ.D., Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan İ.T. ve Y.S.'nin de adı terörle anılıyor.
BÜTÜN BİRİMLERDE VAR
Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan K.Ö., M.A., M.M. ve Y.K., Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde çalışan Ö.U.Y., Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan Ü.A., Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Y.A., Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Z.Ş. de terör örgütleriyle bağı olduğu gerekçesiyle 125 kişilik listede. Benzer şekilde 2019'dan sonra işe alınan 13 kişinin de ya kendisi ya da birinci derece yakınları terör örgütleriyle bağlantılı.
KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TACİZCİ PERSONEL
Listedeki 125 kişinin çalıştığı birimler de dikkat çekiyor. Terör iltisaklı kişiler Fen, İnsan Kaynakları ve Muhtarlık İşleri Müdürlükleri gibi kişisel verilerin bulunduğu birimlerde istihdam edilmiş.
Cinsel taciz suçundan kaydı olan bazı kişilerin ise kadın ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda hizmet sunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Müdürlüğü gibi birimlerde çalıştırıldığı tespit edildi.
İnceleme sonucu toplanan bilgi ve belgelerle birlikte sorumlular hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
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