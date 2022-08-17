CHP’li belediyelerden suçlulara istihdam! PKK ile DHKP-C’lilerin ardından tefeci ve kaçakçılar da Ataşehir Belediyesi’nde işe başladı

DHKP-C'lileri istihdam ettiği için daha önce soruşturma konusu olan CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin marifetleri bununla sınırlı değilmiş. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı incelemede belediyedeki 125 çalışanın, başta terör olmak üzere, tefecilikten yağmaya, cinsel tacizden göçmen kaçakçılığına kadar uzanan suç kayıtları çıktı.

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin terör örgütlerine yardım ettiği ve terör bağlantılı kişileri işe aldığı yönündeki haberler üzerine inceleme başlattı.

Belediye ve belediyeye bağlı iştiraklerde işe alınan kişileri tek tek inceleyen müfettişler, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. İnceleme sonuçlarına göre belediye ile iştiraki olan ATABEL ve ATAPER adlı şirketlerde çalışan 125 kişinin suç kaydı olduğu tespit edildi.