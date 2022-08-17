Elazığ'da korkutan deprem! Son depremler | Deprem mi oldu?
AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 07.24'te meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu belirtildi.
AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Saat 07.24'te meydana gelen depremin derinliğinin 12 kilometre olduğu belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.17 07:24:16 38.8342 40.1637 5.0 -.- 4.0 3.9 YONCALIBAYIR-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.08.17 06:15:07 37.9745 27.2253 17.3 -.- 1.7 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel
2022.08.17 06:14:10 37.9597 27.1705 11.7 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 04:55:29 37.9687 27.1980 15.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.17 04:53:17 37.4547 36.9847 2.4 -.- 1.4 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.17 03:51:58 37.3765 35.9003 12.8 -.- 2.5 -.- BULDUKLU-KOZAN (ADANA) İlksel
2022.08.17 01:44:52 36.0503 31.7743 24.5 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.17 01:23:12 37.4830 37.0548 4.0 -.- 2.9 2.7 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.17 01:12:34 38.0703 42.6587 5.0 -.- 3.2 3.1 SARPKAYA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.08.17 00:33:24 35.0842 33.5587 9.2 -.- 2.5 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2022.08.17 00:25:27 37.4627 36.9928 5.0 -.- 1.1 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.16 23:53:31 37.4690 37.0423 3.9 -.- 3.7 3.7 KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.08.16 23:43:47 37.9637 27.1730 4.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.16 22:14:10 35.7992 29.7810 27.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.16 19:34:26 39.7265 43.6780 12.4 -.- 2.6 -.- ESKISU-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.08.16 19:34:13 37.0377 28.4438 10.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.16 18:13:51 40.1982 31.8503 17.5 -.- 2.3 -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.08.16 17:44:20 37.7882 27.6878 15.6 -.- 1.5 -.- SOBUCA-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.08.16 17:25:51 37.9608 31.6505 5.0 -.- 2.1 -.- BASLAMIS-HUYUK (KONYA) İlksel
2022.08.16 16:51:02 36.1565 33.5612 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.08.16 16:40:41 40.1038 27.7977 6.2 -.- 1.9 -.- BAYRAMIC-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2022.08.16 15:59:03 38.5708 32.0907 10.1 -.- 1.7 -.- SACIKARA-KADINHANI (KONYA) İlksel
2022.08.16 15:45:06 40.6360 26.4720 5.7 -.- 1.2 -.- ERIKLI-KESAN (EDIRNE) İlksel
2022.08.16 15:39:57 39.8120 28.8052 19.1 -.- 1.8 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
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