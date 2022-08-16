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Son dakika: Türkiye'den kritik Ukrayna görüşmesi! Tahıl sevkiyatı masada

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Son dakika: Türkiye’den kritik Ukrayna görüşmesi! Tahıl sevkiyatı masada

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son durum ve tahıl sevkiyatı ele alındı.

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