CHP’li tecavüzcü başkan Ahmet Deniz Atabay yeniden yargılanacak! Soruşturmada flaş gelişme

Ülkemizin iyi ki Söke Sulh Ceza Hakimi gibi örnek hukukçuları var. Bize 'neden 4 yıl şikayet etmek için bekledin?' diye soran savcıya ben de '2 yıl bu soruşturmayı neden beklettin? 2 yıl soruşturma sürer mi?" diye ben de soruyorum" şeklinde konuştu.