CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüzüne uğrayan kadın konuştu!

Aydın'ın Didim ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, iş istemeye geldiğinde bir çiftliğe götürüp tecavüz ettiği öne sürülen Z., konuştu. Z. yaşadıklarını şöyle anlattı: "İş aramak için belediyeye gittiğimde başkan, 'Rahat bir ortamda konuşalım' diyerek, beni bir araçla çiftliğe gönderdi. Çiftlikte alkol ve uyuşturucu madde verdiler. Sonrasını hayal meyal hatırlıyorum. Video çekildiğini bile hatırlamıyorum. Olay yaşandığında utan- dım, şikayetçi olamadım. Şimdi de evlenip yeni bir hayat kurdum. Eşimin olaydan haberi yok. Duyarsa yuvam yıkılır. Deşifre olmaktan çekiniyorum. Bu nedenle daha şikayetçi olamıyorum. Çok büyük bir travma yaşadım ve atlatabilmek için tedavi gördüm. Unutulmayacak bir olay yaşadım. Evde kendi başıma kalınca sürekli ağlıyorum. Aartık unutmak istiyorum. Ancak unutamıyorum. Eşimle çok mutlu ve huzurluyum. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyorum. Adalete güveniyorum. Başkanın ve diğerlerinin gereken cezaya almasını istiyorum" dedi.